Да этот Донбасс всегда был тормозом для Украины – Ющенко

31.08.2022  20:11 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Донбасс, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Нынешние боевые действия на Украине идут не за территории, а за геополитическое пространство в самом широком смысле.

Об этом в эфире украинского канала «Прямой» вещал третий президент Украины, пчеловод Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешние боевые действия на Украине идут не за территории, а за геополитическое пространство в...

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«Понятное дело – это (СВО – ред.) не борьба за территории. Понятное дело – это борьба за пространство, где территория является элементом, причём территория, которая даёт возможность остановить Украину на десятки лет и никуда не двигаться.

Я имею в виду тот же самый, например, интегрированный Донбасс в украинскую реальную политику. Это тормоз, который на десятки лет нас откинул бы от процессов, которые касаются безопасности и экономики и европейских, и мировых.

Поэтому он и живёт с этим проклятым Минском-2. Что это ход, который разработан Путиным и озвученный Меркель и Оландом, что это тот план, который в десятку пошёл бы к реализации путинского Русского мира. Как вы понимаете, там не про территории речь идёт. Там про то, чтобы заложить такую червоточину, которая бы на десятки лет приносила откатные моменты в украинскую государственность, в украинский суверенитет, в украинские ценности», – рассуждал он.

«Поэтому тема Русского мира, которая им вынашивается, очевидно, это плач, это фантомные боли по райскому времени, когда империя была красной, когда мечта от Лиссабона до Владивостока создать геопространство, где Россия солист, ключевой игрок для формирования повестки дня в Европе, Азии», – болтал Ющенко.

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