11.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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“Да иди ты в ж#пу” – порохоботы оскандалились грязной склокой по итогам встречи с Порошенко

Обслуживающие интересы администрации президента Украины блогеры, которых прозвали “порохоботами”, начали выяснять между собой отношения по итогам последней встречи с Порошенко.

Одним из поводов для скандала стало то, что волонтер сайта “Миротворец” Мирослав Олешко в своем блоге обнародовал селфи с президентом.

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В свою очередь блогер-порохобот Елена Монова в своем отчете по итогам встречи заявила, что не понимает, как Олешко умудрился сделать снимок.

“Перед встречей нас всех попросили сдать гаджеты — и мы их сдали. Почему фото оказалось у одного из участников встречи, в каком анатомическом отверстии он пронес смартфон и зачем нарушил договоренности — я не знаю. У каждого свои жизненные приоритеты”, – написала она.

Несколько позже между нею и Олешко произошла сетевая перепалка.

“Не нужно врать. Мой телефон лежал на столике госохраны все время”, – заявил Олешко.

“Мирослав, иди в ж@пу. Никто не фотографировался, потому что все знали, что фото не предусмотрены. Ты из трусов выпрыгнул, но заселфил себя драгоценного рядом с президентом. Мне по#уй, чей у тебя был телефон и и где ты его откопал. Мне не по#уй, что ты нарушил договоренности”, – ответила Монова.

“Ничего не нарушил. Я просил ПП – можно ли сделать публикацию или не нужно? Лично Петр Порошенко мне сказал – публикуй Мирослав обязательно, ты прав, что это нужно”, – утверждает Олешко.

“Так. Все. На#уй. Я тебя баню, потому что не желаю, чтобы укоренялись ассоциации “порохобот = ололешка. И все твои 154 аккаунта до кучи”, – подвела черту полемике Монова.

Ранее, как собщал “ПолитНавигатор”, оправдывая наезд машины президентского кортежа на старика в центре Киева, Олешко не исключил, что пострадавший мог заманивать Порошенко в засаду.