10.03.2018, Киев, Михаил Рябов

4 161 просмотров

Порошенко рассказал, как ненавидит Путина и русских: «Раздавить как блох!»

Администратор сайта карателей «Миротворец» Мирослав Олешко опубликовал подробности вчерашней встречи Петра Порошенко с украинскими блогерами, обслуживающими националистический режим в Киеве.

«Позиция Президента – никакого пессимизма, только вера в победу. Позиция к врагам государства – беспощадная. Те, о ком он говорил, это те, о ком вы думаете, – он их ненавидит, он их презирает как блох, которых нужно раздавить за то, что они работают против Украины вместе с Кремлем. Путина он ненавидит, а тех, кто стал его пособниками и союзниками, – тем более. Никому ничего не простит», – пишет Олешко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Порошенко единственный был в зоне АТО на передовой множество раз. Тимошенко, Гриценко – ни разу не были на фронте за все 4 года войны. Им о войне нечего рассказывать. Президент жертвует миллиард своих собственных средств на армию. Он покупает за свой собственный счет оружие. Он очень хочет, чтобы у нас был лучший спецназ, лучшие снайперы. Президент активно читает военных блогеров. Президент услышал предложения военных блогеров и попросил их передать ему больше информации», – расхваливает Порошенко обслуживающий его пропагандист.

«О будущем – Президент следует полностью вере в победу… Надо объединяться, не ссориться и быть в этот тяжелый для страны одним целым… Сил полно, энергии полно, хватит на всех нас вместе… когда есть крепкая семейная поддержка, силы всегда найдутся. Как нашлись, когда он в декабре был на Майдане, пытаясь не допустить кровопролития, и был в Крыму, чтобы не допустить аннексии. И сейчас он тоже рвется в бой, в котором главное – вера к победе. Я верю, а вы?» – пафосно заключает Олешко.