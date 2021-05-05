«Да нафиг нам этот Крым и этот Севастополь!» – Ельцин в 1991

05.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Бывший президент России Борис Ельцин в начале 90-х годов не захотел возвращать Крым в состав РФ и планировал перебазировать Черноморский флот в Санкт-Петербург.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил соратник Ельцина, бывший вице-премьер России Михаил Полторанин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Полторанина, он предлагал Ельцину забрать Крым в обмен на бесплатные поставки газа на Украину.

«Мы разговаривали, я просил Андрея, был Андрей у нас министром иностранных дел, Козырев, попросил его провентилировать у ребят ваших, можем ли мы взять Крым за то, что мы вам будем десять лет давать бесплатно газ, Украине. Это была очень хорошая сделка. Но Крым не просто захапать, а сделать автономией, которая открыта для нас, для Украины. Ельцин не захотел. Он говорит: «Да нафиг нам этот Крым, нафиг нам этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим этот флот и все», – заявил Полторанин.

Он также рассказал о том, что Крым, на момент его передачи в состав УССР, был не нужен Киеву, и Первый секретарь ЦК Компартии Украины Алексей Кириченко отказывался принимать полуостров в ответ на требование Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

«Хрущев тогда полетел в Киев. А там тогда Шелест был. Кириченко, да. И говорит: «Возьми Крым. Потому что у Москвы руки не доходят». Он говорит: «А нахрен мне Крым? Вся Украина у меня разбомблена, посмотрите, Киев какой». Это же 54-й год был. Киев, ни одного целого здания, другие все города. Крым, кстати, тоже в развалинах был. Так вот, Хрущев поехал и «утоптал» их, чтобы Киев взял без всяких соплей», – вспоминает экс-чиновник.

Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что в 1954 году сам «Крым не выдержал России и пришёл в Украину».

Ныне покойный известный одесский телеведущий Григорий Кваснюк в одной из своих передач высмеял миф о том, что Крым возрождался за украинские деньги.

Также нынешний глава республики Сергей Аксенов заявлял, что передача полуострова Никитой Хрущевым из состава РСФСР в состав УССР была грубейшим нарушением прав жителей полуострова.