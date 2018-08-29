«Да, Петр Алексеевич, мне звоните»: Каналом NewsOne будет управлять юрист Андрей Портнов

29.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов написал в Facebook, что получил в управление телеканал NewsOne. «Информирую, что позавчера в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne», – цитирует Портнова корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно сообщению Портнова, владелец 100% уставного фонда компании Владимир Мураев (отец нардепа Евгения Мураева) передал телеканал ему в управление сроком на 3 года.

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Как уточняет Портнов, право осуществлять всю деятельность по управлению телеканала передано ему на коммерческих условиях.

По словам юриста, заключенное соглашение предусматривает, что в течение этого периода владелец не имеет права вмешиваться в деятельность Портнова или в одностороннем порядке прекратить договор. В случае, если владелец захочет продать канал, по условиям договора он должен приоритетно предложить его Портнову.

Портнов подчеркивает, что намерен проявлять уважение ко всем, кто причастен к созданию и работе телеканала, его менеджменту и журналистам, обеспечить их максимальную независимость и защищенность от давления правоохранителей и Администрации президента, а также доступ всех политических сил и кандидатов в Президенты к информационным возможностям телеканала.

Напоследок он обращается к Петру Порошенко: «Да, Петр Алексеевич, когда захотите дать телеканалу какое-нибудь задание, мне звоните».