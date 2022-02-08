«Да пошел ты…»: в Киеве недипломатично ответили британскому премьеру

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Новости Украины

Премьер-министр Британии Борис Джонсон фактически пытается сделать из Владимира Зеленского президента войны и послать украинский народ на убой.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политтехнолог Владимир Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня тема войны является основной темой. У нас есть проблемы с экологией, образованием, медициной, ковидом. Но все обсуждают только войну. И так обсуждают, как Борис Джонсон: «Украинцы – смелая нация, идите воевать. Мы считаем, что вы победите. До последней капли крови». Да пошёл ты, товарищ… домой, с такими пожеланиями . Что ж ты нам советуешь умирать и погибать. Ещё и оружие нам даёт. Это ж подстрекательство», – отметил эксперт.

«И президент Зеленский, сидя на этой конференции, понимает, что его ведут на бойню, его делают президентом войны. Этот друг, который с не расчёсанной причёской, сидит и говорит: «Ты герой, ты большой воин. Давай, толкай свой народ на войну. Мы тебя поддержим, и ещё оружия дадим», – сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что украинский народ приучают к войне и учат не бояться смерти.

«Какое они нам дают оружие? Для наземных операций. Кто будет им воевать? Мы друг с другом? Во Львовской области делаются территориальные дружины. С кем они будут воевать? С русскими? Так русские там не будут. Значит, нас вооружают, нас готовят к войне. Мы перестаём бояться войны. Это самое страшное, потому что, считайте, мы перестаём бояться смерти» – резюмировал Грановский.