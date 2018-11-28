Пусть заглохнут танки и катера! – в Москве хотят оставить Украину без топлива

28.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Если к фашистскому государству относиться, как к нормальному, то вечно виноватой России останется только «платить и обтекать».

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал российский политолог и экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас мы видели очень яркий пример того, что бывает если к фашистскому государству относиться, как к нормальному. Если к людям, которые занимаются пиратством, которые захватили наши суда, и которые считают, что так и должно быть, что это правильно, что «Мы вас ещё захватим, если вы будете подставляться», относиться как обычным, нормальным людям, то вы всегда будете виноваты, вы всегда будете платить.

А потом какие-то катерки, в соответствии с международным правом, подойдут к вашему Крымскому мосту, расстреляют его спокойно и пойдут дальше, и они будут правы по каким-нибудь конвенциям, подписанным в мохнатых восьмидесятых годах. И вы будете оправдываться, и все будут говорить: «Вы виноваты, потому что вы преступники».

Если к фашистам относится как к обычным людям, то вы будете сидеть в луже всегда. Вам останется только обтекать, чем, собственно говоря, наш МИД художественно и занимается», – полагает эксперт.

При этом, по его мнению, военное положение на Украине создает серьезную почву для будущих антироссийских провокаций, в связи с чем Россия должны принять ответные меры.

«Военное положение позволяет изъять собственность, и осуществить передел собственности. Вряд ли это будет какой-то масштабный процесс, но он, скорее всего, произойдёт. Но меня интересует прежде всего в этой ситуации наша позиция. Я понимаю прекрасно, что очень неприятно и сложно разбираться в сортах фекалий, хочется махнуть на них рукой и позвать одну машину, чтобы всех выгребла. Но пока мы машину не зовём, к этому нужно как-то относиться. И мне кажется, что военное положение даже на части территорий Украины, и даже на 30 дней, а не на 60 – это плохо для нас просто потому, что подогревает градус антироссийской русофобской истерики на Украине, и потому что это создаёт предпосылки для новых провокаций с последующими событиями.

Честно говоря, мне безразлично, как будет создаваться киевский гауляйтер, с каким соблюдением каких демократических прав, исходя из каких соображений, но то, что провокации будут против нас, и скорее всего будут для продления военного положения и его расширения – это сегодня наиболее вероятное развитие событий. Поэтому мы должны зафиксировать, доступным для наших коллег образом, что нам это не нравится.

Я думаю, что простейший способ – это прекращение поставок нефтепродуктов на территорию Украины, в том числе через территорию Белоруссии, на время действия военного положения. Эти бронекатера и этот несчастный буксир, который мы задержали – наверняка заправлялись нашим топливом. Потому что 80 процентов топлива Украины – это наше топливо. Они не должны плавать, и точка. У них для следующих провокаций не должно быть топлива», – резюмировал Делягин.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина о том, что у России «нет никакой необходимости хранить у себя украинские шлюпки и прочую рухлядь».