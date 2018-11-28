«У них и так не на чем плавать» – Затулин хочет вернуть Украине «шлюпки и прочую рухлядь»

28.11.2018

Пока не будут завершены следственные действия в отношения экипажей судов ВМС Украины, задержанных после вторжения в территориальные воды РФ, не может быть и речи об обмене этих людей.

Такое мнение высказывают опрошенные “Московским комсомольцом” эксперты.

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“Пока суд не будет завершен, ни одного моряка ни на кого не обменяют и не отпустят. Необходимо выяснить, кто отдавал приказ нарушить российскую границу, для чего это хотели сделать и так далее. В дальнейшем возможны различные варианты, так как ситуация неординарная — три военных корабля вторглись на территорию Россию. В том числе пока сложно сказать, будет ли Москва возвращать корабли Киеву. Однако пока украинской стороне нечего предложить взамен. У них в заложниках нет ни российских военных, ни кораблей”, – сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что нарушители должны понести наказание, но при этом обращает внимание, что украинские моряки лишь выполняли приказ.

“Нет никакой необходимости хранить у себя украинские шлюпки и прочую рухлядь. У них и так не на чем плавать. Другое дело, что люди, оказавшиеся нарушителями границы, должны понести наказание. Вместе с тем моряки, являясь служивыми людьми, не могли не выполнить те приказы, которые им отдавал Киев, поэтому после вынесения приговора их тоже надо вернуть на Украину. Надеюсь, Россия сделает этот жест доброй воли. Моряки не виноваты, что им отдали преступный приказ”, – заявил Затулин.

Напомним, недавно украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», все моряки ВМС Украины, участвовавшие в провокации в Керченском проливе, отправлены в СИЗО.