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19.04.2019, Одесса, Максим Карпенко
 
Одесса, Преследования журналистов, Скандал, Украина
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«Да закрой рот, б…ть! Вообще ох..ли!» – охрана Найема орёт на журналистов в Одессе

Одесских журналистов возмутили агрессивные действия охраны депутата Верховной Рады Мустафы Найема, облитого сегодня фекалиями в Городском саду.

Двое бородатых молодчиков, сопровождавших Найема, не смогли защитить своего шефа от нечистот, но зато позволили себе грубо мешать работе оператора телеканала УТВ, который снимал визит Найема.

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Журналисты потребовали от заезжего депутата, «борца за свободу слова» в недавнем прошлом, утихомирить своих «быков».

«Да закрой рот, б…ть! Вообще ох..ли!» – заорал в ответ один из бородачей.

Видео дискуссии в своем блоге опубликовал местный фотокор Максим Войтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Охрана нардепа не должна пинать журналистов. А оператор одесского телеканала УТВ получил от охраны на пустом месте дважды, когда началась дискуссия по этому поводу – едва не отгреб в третий раз», – прокомментировал Войтенко.

Сам Найем сослался на то, что все находятся в нервном состоянии из-за происшествия с вылитым ведром фекалий. Он также заявил, что два крепких бородатых парня, сопровождавшие его – это не охранники, а «друзья».

Напомним, что Найем до государственного переворота 2014 года был одним из руководителей существующего на западные гранты движения «Стоп цензуре!», занимавшееся «борьбой за права журналистов» и обвинявшее тогдашнего президента Виктора Януковича в ущемлении свободы слова.

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