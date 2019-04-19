«Получил свое, б…дь. Это тебе плата от Беланова»: Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе
Одного из главных подстрекателей Евромайдана – бывшего журналиста, а ныне депутата Верховной Рады Мустафу Найема облили фекалиями в центре Одессы.
Инцидент произошел в Городском саду, где продолжается конфликт вокруг реконструкции Летнего театра.
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Найем оказывает поддержку «активистам», которые противостоят мэру Одессы Геннадию Труханову и местным застройщикам Владимиру Галантернику и Аднану Кивану, обслуживая интересы их конкурентов.
Сегодня Найема и сопровождавших его «активистов» встретила группа оппонентов. «Вы уже всем надоели, псевдообщественники! Пошли вон из Одессы, вы не одесситы!» – закричали майданщикам.
Как сообщает местное издание «Таймер», мужчина, одетый в рабочую форму, вылил на Найема и сопровождавших его депутатов горсовета, а также главу Одесского облсовета Анатолия Урбанского ведро с нечистотами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На видео, опубликованном изданием, слышно как неизвестный мужчина радуется случившемуся, сопровождая это нецензурной бранью. Среди его слов звучит: «Ты получил свое, б…дь. Это тебе плата от Беланова…». Напомним, Игорь Беланов – известный советский футболист, одессит, бывший депутат Одесского горсовета от партии «Родина», деятельность которой была запрещена на Украине после госпереворота.
«Нас таким не испугаешь. Это четкий индикатор того, что мы на правильном пути», — попытался отшутиться Найем.
Полиция тут же задержала двоих человек, обвинив их в хулиганстве. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, по факту уже возбуждено уголовное дело.
Как писал «ПолитНавигатор», в 2017-м году у ворот Летнего театра произошло столкновение противников вырубки деревьев и застройки Горсада с охранниками и полицией.
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