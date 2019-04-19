«Получил свое, б…дь. Это тебе плата от Беланова»: Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе

19.04.2019, Одесса, Максим Карпенко

Одного из главных подстрекателей Евромайдана – бывшего журналиста, а ныне депутата Верховной Рады Мустафу Найема облили фекалиями в центре Одессы.

Инцидент произошел в Городском саду, где продолжается конфликт вокруг реконструкции Летнего театра.

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Найем оказывает поддержку «активистам», которые противостоят мэру Одессы Геннадию Труханову и местным застройщикам Владимиру Галантернику и Аднану Кивану, обслуживая интересы их конкурентов.

Сегодня Найема и сопровождавших его «активистов» встретила группа оппонентов. «Вы уже всем надоели, псевдообщественники! Пошли вон из Одессы, вы не одесситы!» – закричали майданщикам.

Как сообщает местное издание «Таймер», мужчина, одетый в рабочую форму, вылил на Найема и сопровождавших его депутатов горсовета, а также главу Одесского облсовета Анатолия Урбанского ведро с нечистотами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На видео, опубликованном изданием, слышно как неизвестный мужчина радуется случившемуся, сопровождая это нецензурной бранью. Среди его слов звучит: «Ты получил свое, б…дь. Это тебе плата от Беланова…». Напомним, Игорь Беланов – известный советский футболист, одессит, бывший депутат Одесского горсовета от партии «Родина», деятельность которой была запрещена на Украине после госпереворота.

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«Нас таким не испугаешь. Это четкий индикатор того, что мы на правильном пути», — попытался отшутиться Найем.

Полиция тут же задержала двоих человек, обвинив их в хулиганстве. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, по факту уже возбуждено уголовное дело.

Как писал «ПолитНавигатор», в 2017-м году у ворот Летнего театра произошло столкновение противников вырубки деревьев и застройки Горсада с охранниками и полицией.