«Да здесь дороже, чем на Бали». Украинцы бежали с обсервации

31.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Часть эвакуированных с Катара граждан Украины при попытке принудительного помещения их в карантин за собственный счёт, сбежали. Те же, кому не посчастливилось вырваться из оцепления Нацполиции и Нацгвардии, жалуются, что проживание в Киеве дороже, чем на Бали.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский журналист Андрей Павловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эвакуированные из Катара решили сбежать из автобуса после приезда к столичной гостинице

Как утверждает один из прибывших украинцев, их привезли к отелю «Козацкий» на Майдан и сказали «делайте, что хотите». Некоторые просто разъехались, обещав придерживаться самоизоляции.

Вторая часть людей поехала в отель «Пуща», где большинство написали отказ от обсервации и соглашение на добровольную самоизоляцию, но их не отпустили и заперли на пятом этаже гостинице.

Также один из изолированных украинцев возмутился, что цены на проживание в Киеве дороже чем на Бали.

«Мы заехали в номер в Пуще, на Бали дешевле жить», – посетовал эвакуированный.

Напомним, ранее Юрий Романенко заявил, что на Украине нет системной, последовательной и разумной политики по борьбе с пандемией коронавируса.