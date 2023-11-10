Дацюк: «У нас проблемы. Залужный не смог презентовать модель победы»

Игорь Шкапа.  
10.11.2023 14:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Война с Россией превращается в тупик для Украины, которая в итоге может прекратить свое существование.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Новости live» заявил киевский философ Сергей Дацюк.

Война с Россией превращается в тупик для Украины, которая в итоге может прекратить свое...

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Он отметил, что ему очень не понравился тот факт, что главкому ВСУ Валерию Залужному пришлось озвучивать проблемы на страницах британского журнала «Экономист, а не дома.

«То, что Залужный не может презентовать модель победы и публично отстоять свое виденье, это большая проблема командующего ВСУ. И то, что он так вынужден был сделать, мне очень не понравилось. Для нас это чрезвычайно плохой способ ведения войны, когда она заходит в глухой угол», – сказал Дацюк.

По его словам, Украина не в состоянии сформировать то состояние, которое было в первые месяцы войны.

«Когда было единство, оно было сетевым, когда была самооборона, инициатива, когда люди стояли в военкоматы. Мы не можем это воссоздать», – сокрушается философ.

Он отмечает, что в итоге все перешло «к навязанной стратегии авторитарного или атаманского плана».

«Нерешение этой проблемы будет означать поражение в виде прекращения существования Украины», – резюмировал Дацюк

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