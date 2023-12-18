«Дадут оружие – весной зайдём в Донецк и зададим много вопросов местным» – боевик ВСУ

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Компромисс по военной помощи Украине между республиканцами и демократами будет достигнут в течение зимы, и тогда «до зубов вооружённые ВСУ зайдут в Донецк и Горловку».

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, воюющий в ВСУ, Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сазонов прокомментировал мнение, что ближе к президентским выборам США предоставят ВСУ всё необходимое, чтобы на фронте удалось достичь того результата, который президент Джо Байден смог бы продать своему электорату и победить.

«Лишь бы он не попытался продать своему электорату на выборах 2024 года мирные переговоры Украины и России, назвав это «перемогой». Вот, чего я опасаюсь», – поделился тревогами ВСУшник.

Тем не менее, он заверил, что обе партии в США хотят победы Украины, однако «Байден хочет, чтобы это была немножко и его победа, а республиканцы этого категорически не хотят».

«Без поддержки республиканцев Байден не может выделить достаточного количества оружия. Поэтому – ждём, дожимаем, возможно, у них будет какой-то компромисс», – призвал Сазонов.

По его убеждению, вопрос в пользу Украины будет решён этой зимой, и весной ВСУ пойдут в наступление.

«Мы получим зимой много техники, много технологичного оружия, сами будем кочегарить производство дронов и снарядов, и весной пойдём вперёд освобождать дальше. И уже наши ребята на терриконе на шахте Гагарина под Горловкой поставили свой флаг, и мы освободим город, в котором я вырос (перемога с флагом над терриконом уже обернулась зрадой, есть видео, где российские военные мочатся на этот «прапор» – ред.) И в Донецк придём, там есть масса вопросов к некоторым людям», – мечтает перебежчик.