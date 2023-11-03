Дагестанские майданщики полностью засветились – ветеран «Беркута»

Любовь Смирнова .  
03.11.2023 20:58
  (Мск) , Симферополь
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Беспорядки, Дзен, Запад, Майдан, Общество, Погромы, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Спецоперация, Украина


Дагестанские бойцы с фронта передали привет участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, пригласив их бороться с реальными террористами в зоне СВО. Командир крымского батальона «Беркут» с 2006 по 2014 годы Юрий Абисов назвал такой призыв правильным – крутые парни показывают себя в строю, а не в разборках с гражданскими.

В эфире «Крым 24» Абисов, который со своими бойцами прошел Майдан, заверил, что следствие и правоохранительные разберутся с зачинщиками и участниками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дагестанские бойцы с фронта передали привет участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, пригласив их бороться...

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«Кого-то прощать, да не надо прощать, не надо никого делать жертвой. Взрослые бородатые, крепкие. Ответят все, просто должны ответить», – подчеркнул он.

«Я думаю, кроме того, что сейчас будет наказание по закону, сами, дагестанцы дадут оценку этому, настоящую оценку этим молодым. А то, что бойцы оттуда говорят, это правильно – мобилизовать таких крутых парней – и в строй поставить. Я думаю, ещё разберутся, оценка будет. И правильно, это не просто так. Ещё будут пытаться качать, когда теряют свои позиции, когда теряют и не контролируют свой «управляемый хаос».

Когда в Киеве были наши командиры, их приглашали в Америку для обмена опытом. Приглашали офицеров из других служб учить. Но, тем не менее, они каждый день давали бумагу, пишите: тактика подразделений «Беркута», экипировка, вооружение.

Через несколько дней полковник говорит: «подождите. Меня пригласили научить, а я вам уже четвертый день расписываю, кто кого учит?». И потом Наливаченко привёз инструкции, как противостоять «Беркуту», где слабые места, крепление, броня. То есть мы это уже все понимаем, те же спецслужбы, всё это есть. Они уже засветились, показали своё лицо», – считает экс-командир крымского «Беркута».

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