Daily Mail: Британской армии остро не хватает боеприпасов

Оливер Галич .  
13.02.2023 19:40
  (Мск) , Лондон
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Армия Великобритании столкнулась с серьёзной нехваткой боеприпасов, в том числе патронов.

Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источники в британском министерстве обороны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Армия Великобритании столкнулась с серьёзной нехваткой боеприпасов, в том числе патронов. Об этом сообщило...

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Нехватка связна как с недофинансированием, так и с поставками боеприпасов Киеву.

«У нас есть серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов и другого снаряжения, что частично связано с недофинансированием, но также с поставками на Украину. Наши силы также растянуты из-за того, что они тренируют украинские войска», – цитирует издание представителя Министерства обороны Великобритании.

Старшие армейские офицеры Великобритании говорят, что страна находится в самом слабом состоянии со времен Второй мировой войны. Армия является самой маленькой за последние четыре столетия, а Королевский флот вдвое меньше, чем во время Фолклендской войны в 1982 году, отмечают они.

Источники в Минобороны признали, что неясно, когда Великобритания сможет выделить 5000 военнослужащих, которые должны быть готовы к развертыванию в течение двух-пяти дней. По условиям соглашения с НАТО, войска быстрого развёртывания не могут выполнять другие задачи, а должны находиться в постоянной готовности к участию в операциях Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО. Эта группа – Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) – была создана в 2014 году как «острие копья», или первой линии обороны в случае наступления России.

Великобритания должна была принять на себя руководство силами VJTF от Германии в конце 2023 года. Но по сообщениям немецких СМИ, подкрепленными источниками в Министерстве обороны Великобритании, НАТО попросило Берлин остаться у руля ещё на год, потому что Британия не может выделить требуемые 5000 военных.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве хотят, чтобы Британия использовала свой промышленный арсенал для снабжения Украины необходимым количеством самого современного вооружения.

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