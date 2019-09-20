«Дай ему автомат – он всех постреляет!» – Корчинскому досталось в эфире от жительницы Запорожья

20.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Поляки должны целовать Украине зад за то, что украинцы сдерживают москалей.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил украинский праворадикал и экс-участник «АТО» Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И древняя история, и история нашего времени доказала: соседи всегда будут недовольны. Нами недовольны румыны. Что мы сделали румынам? Вообще ничего, но румыны активно претендуют и ведут активную сепаратистскую деятельность на Буковине с начала 90-х, и я с этим сталкивался.

Что мы сделали Венгрии такого плохого? Венгры ведут активную антиукраинскую деятельность на Закарпатье.

Что мы такого страшного сделали Польше? Мы сейчас щит между Польшей и москалями!

Им бы целовать нам задницу за это, потому что мы повёрнуты задницей к ним, а лицом к москалям. Вместо этого их римо-католический епископ, который почему-то поляк, ведёт антиукраинскую агитацию во Львове», – разглагольствовал националист.

В студию дозвонилась телезрительница Ангелина из Запорожья.

«Я смотрю сейчас на этого человека седого, почему вы таких людей приглашаете? Это ж перед нами сидит фашист! Ему сейчас дай автомат, и он нас всех постреляет. Уберите его», – попросила женщина.

Корчинский глумливо поинтересовался, костромская она украинка или рязанская.

«Я понимаю, что у вас желание украинский Юго-Восток истребить, оставить только Западную Украину. Может, я резко и нехорошо это говорю, но я знаю, что у меня семья пострадала, и вот сейчас смотреть и слушать нацистские речи – это дико. Извините, до свидания», – заявила телезрительница.