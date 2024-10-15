«Дальше только Фольксштурм и Гитлерюгенд» – Кущ требует срочно прекращать войну

Вадим Москаленко.  
15.10.2024 18:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 609
 
Вооруженные силы, Демография, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине нужно идти на переговоры, пока у ВСУ остались хоть какие-то резервы, потому что с поверженным Киевом никто разговаривать не будет.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно идти на переговоры, пока у ВСУ остались хоть какие-то резервы, потому что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Математика говорит, что не существует вечных войн. Для того, чтобы вести войны, нужен ресурс, прежде всего материально-технический и демографический.

Ну, материально-технический ресурс нам еще могут предоставить. Хотя желание западных партнеров, мы видим, что всё, арсеналы практически исчерпаны, а желания переводить западные экономики в формат военной экономики мы не наблюдаем. Желание давать материально-технические средства ослабло.

Но есть же и определенный мобилизационный ресурс. Поэтому никакой вечной войны быть не может, потому что нет для этого самого главного –демографического мобилизационного потенциала. Рождаемость у нас на минимуме. Мальчиков 15-16 лет вывозят из страны.

И вот, я недавно наблюдал, этим летом, выпускные в школах. Одни девочки танцуют сами с собой. И девочки в нарядных платьях сами. Одни девочки ходят в центре Киева, где-то на Крещатике и празднуют выпускной. Мальчиков практически нет. Рождаемость упала где-то в полтора раза», – сказал Кущ.

«Существующий демографический мобилизационный потенциал практически исчерпан. Еще есть какой-то резерв, ну сколько там, 300-400 тысяч.

Это задел для переговоров как раз. Остаточный наш мобилизационный потенциал, эти 300-400 тысяч, это задел для переговоров о завершении войны. Показать противнику, что у тебя в принципе еще есть какие-то резервы, которые ты еще не задействовал. А если этих резервов не будет, тогда и сами переговоры становятся очень условными.

Если довести до состояния Фольксштурма или Гитлерюгенда, тогда уже все поймут, что это финишная прямая. И там уже переговоров не будет», – подытожил экономист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть