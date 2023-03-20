Данилов обещает удары по Крыму, если там появится Путин

Анатолий Лапин.  
20.03.2023 09:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина не будет ограничивать себя в ударах по российскому руководству на территории Крыма или других потерянных Киевом регионов.

Об этом в интервью журналистке антироссийского пропагандистского канала «1+1» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не будет ограничивать себя в ударах по российскому руководству на территории Крыма или...

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Интервью записывалось до визита президента РФ в Крым и ДНР. При этом, Данилов уверен, что вместо главы российского государства ездит двойник.

«Лицо, которое выдает себя за Путина – будет появляться в Крыму или нет, давайте посмотрим. Я единственное, что могу сказать, что никаких ограничений у нас, что касается уничтожения террористов на территории нашей страны не существует.

Это задачи наших военных – уничтожать всех, без исключения террористов, которые вторглись на нашу территорию. Крым – это наша территория, наша страна и, поверьте, ни у кого не будет запрета на те или иные действия. Я в этом более, чем уверен», – заявил Данилов.

Напомним, российский президент накануне посетил Севастополь, а после отправился в Мариуполь (ДНР). В этих регионах глава государства пообщался с местными жителями и сам управлял автомобилем, проезжая по улицам.

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