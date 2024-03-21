Данилов оскорбил Индию, Китай, объявив их нецивилизованными

Анатолий Лапин.  
21.03.2024 09:19
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Индия, Китай, Политика, Россия, Украина


Среди поздравивших с победой на президентских выборах Владимира Путина стран якобы нет ни одной цивилизованной.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди поздравивших с победой на президентских выборах Владимира Путина стран якобы нет ни одной...

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По мнению Данилова, каждая поздравившая страна «имеет свой интерес» от отношений с Россией.

«Каждый понимает, каким способом он будет пользоваться слабостью России, каждая страна для себя избирает свой путь. Что касается цивилизованного мира, обращаю внимание, что ни одна страна не поприветствовала Путина, потому что они понимают тот фарс, который там происходил и который не имеет никакого отношения к выборам, к демократии или другим процессам», – заявил Данилов.

Напомним, что в числе первых поздравивших Путина с победой были страны с крупнейшими экономиками мира – Индия и Китай, а еще более 40 государств.

Данилов же не в первый раз грубо высказывается в адрес Китая. Накануне он нецензурно  исковеркал фамилию спецпредставителя этой страны по Евразии Ли Хуэя.

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