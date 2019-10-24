24.10.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Провокации, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина
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Данные личного состава мариупольского «Азова» слили в интернет

В свободный доступ попали списки с личными данными бойцов полка МВД Украины «Азов», который недавно группа американских конгрессменов хочет внести в список террористических организаций.

Документы были опубликованы в сети Интернет сайтом «Доброволец.орг», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На 47 листах документа указаны ФИО, даты рождения, должности, звания, паспортные и налоговые данные сотрудников полка патрульной службы милиции особого назначения «Азов» ГУМВД Украины в Киевской области, изъявивших желание продолжить службу по контракту в мариупольской воинской части 3057 Национальной гвардии Украины.

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