25.11.2018, Керчь, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
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Данные о проходе катеров ВМС Украины в Азов не подтвердились

Данные о проходе катеров ВМС Украины в Азовское море, которые сообщил местный портал Kerch.com.ru, не подтвердились.

Дежурящие у берегов пролива корреспонденты телеканала «Вести-Крым» уточняют, что баржа, перекрывавшая фарватер, освободила маршрут для прохождения не украинцев, а российских пограничных катеров.

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После этого баржа вновь перекрыла проход под Крымским мостом. Российская боевая авиация продолжает патрулировать небо.

«Мост в штатном, машины идут. Проход под арками перекрыт сухогрузом, он на месте. Барражирует авиация, была пара Ка -52 и пара Су-25. Моя оценка: Похоже, Азовское море для украинской военщины закрыто», – сообщает с места руководитель крымского корпункта НТВ Олег Крючков.

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