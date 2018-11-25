25.11.2018,  Керчь, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
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Россия пропустила в Азовское море катера, устроившие провокацию

Россия пропустила в Азовское море буксир и два бронекатера, что устроили утром провокацию, попытавшись пойти на прорыв через пролив без согласования с российской стороной.

Об этом в своем блоге сообщает военный эксперт Борис Рожин, отмечая, что баржа, которая временно блокировала фарватер, освободила проход. При этом еще два украинских катера, которые вышли из порта на Азовском море, к Керченскому мосту приближаться не стали, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Украинские корабли подали запрос в рамках установленной процедуры, после чего корабль убрали с фарватера и украинские корабли прошли в Азовское море», – пишет Рожин.

Эту информацию подтвердили журналисты местного издания Kerch.com.ru. По их данным, баржа была снята с фарватера в 14:40. Уже через 10 минут украинские корабли, выстроившись в строй, прошли под мостом в сторону Азовского моря.

Местный портал Kerch.Fm также сообщает, что при этом в небо над Керченским мостом была поднята российская боевая авиация.

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