Даня Милохин не кается за гимн Украины, но уверен, что вернется в Россию

Скандальный тиктокер Данила Милохин не жалеет, что спел в стриме с киевским коллегой гимн Украины, хотя и понимает, что к нему «цепляются» из-за этого, и согласен, что «это звучало так себе».

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Мадонна Мур», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы можно было не делать, я бы, наверное не делал. Все было бы проще. Я бы приехал, и не было никаких проблем. Но сожалеть очень сильно – нет. Нет такого прям у меня внутри», – сказал Милохин.

Он признался, что столкнулся с резкой критикой россиян и недоумевает, почему «меня ненавидит русский народ». Вместе с Милохиным из России уехала вся артель тиктокеров Dream Team, в которой много украинцев.

«На самом деле, я очень мало жалею. Мне кажется, я делал много вещей, которые я бы, скорее всего, изменил, но в силу того, что у меня не супер крутая память, и я очень позитивный чел, как будто бы я не запоминаю и мало о чем жалею. Стараюсь не увлекаться жалением», – сказал Милохин.

По словам титокера, он расстраивается только из-за отношений с девушками, и «если тикток не залетит». Он уверен, что, все-таки, вернется в Россию и будет «сниматься в телевизорах», поскольку у него «много предложений», хотя его и воспринимают как «врага народа». Он «не отказался» бы вернуться на Первый канал, из шоу которого год назад сбежал, не выполнил контракт.

«Сейчас я подумываю, что я 100% вернусь. Я понимаю, что, если я сейчас не вернусь, будет много потеряно. Ничего не будет. Я уверен, что им невыгодно меня сажать. Я готов сказать, что больше не буду говорить гадостей всяких разных о России. Следить за словами тоже буду. Не скажу, что я не буду красить ногти или сниму сережки, или перестану материться. Не сниму и не перестану», – заявил Милохин.

Политолог Сергей Михеев, считает, что юный тиктокер зря надеется.

«Жалко любого человека, которого используют втемную, и который сам не понимает, что с ним происходит. А, с другой стороны, каждый несет ответственность за те слова, которые он говорит, за те дела, которые он делает. Ему не 5-7 лет, хотя у него очень серьезное отставание в развитии. Думаю, ему бы любой ответственный психиатр поставил бы диагноз, 100%. Да, из него раздула непонятно что машина шоу-бизнеса. Где-то, может, и какой-то политический проект к этому подключался. А теперь он из-за этого страдает. Видно, что он не понимает, что с ним случилось. Добро пожаловать в реальность, дружок», – сказал Михеев в эфире «Соловьевлайв».

Тем временем онлайн-кинотеатр Premier удалил выпуски проекта «Новые танцы» с участием Милохина в качестве члена жюри. Выпуски с Милохиным удалены из обоих сезонов шоу.

В начале сентября Милохин вернулся в Москву из Дубаи, но испугался после того, как общественница Екатерина Мизулина пригрозила отправить его в армию, и снова уехал за границу.