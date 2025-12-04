«Дать Украине 200 Томагавков – и задержать все танкеры в Чёрном море» – Ходжес расписал рецепт перемоги

04.12.2025 17:19
Запад должен снабдить Украину сотнями дальнобойных ракет для уничтожения российской нефтегазовой инфраструктуры.

Об этом в интервью американскому телеведущему Марио Навфалю заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что НАТО может предоставить Украине, если они хотят оттеснить русских?», – спросил ведущий.

«Если предположить, что мы приняли такое решение, то нужно увеличить возможности Украины по нанесению высокоточных ударов большой дальности, предоставляя больше таких вещей, как Томагавк или Таурус, чтобы они могли продолжать атаковать российскую нефтяную и газовую инфраструктуру, которая является связующим звеном между ними и Китаем и Индией.

Во-вторых, нужно помогать им с экономической точки зрения, останавливая суда теневого флота. которые идут через Черное и Балтийское море», – ответил Ходжес.

«Насколько, по вашему мнению, Томагавки изменят ситуацию в этой войне?», – уточнил ведущий.

«Только если их будет много. Если бы мы сказали 20 или 30, это были бы интересные заголовки, но это никак не повлияло бы на исход. Но чтобы помочь Украине остановить российскую нефтегазовую промышленность, понадобится пара сотен Томагавков, чтобы добиться значительных изменений», – прикинул буйный Ходжес.

