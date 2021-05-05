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05.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Киев, Медицина, Происшествия, Украина
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Датский спортсмен вернулся из Киева в спецкапсуле

Новости УкраиныДатский спортсмен Виктор Аксельсен, который прибыл в Киев на чемпионат по бадминтону, заболел ковидом...

Датский спортсмен Виктор Аксельсен, который прибыл в Киев на чемпионат по бадминтону, заболел ковидом и, не завершив соревнований, был вынужден вернуться на родину в изоляционной капсуле.

Об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», спортсмен сообщил на своей странице в Facebook

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Он рассказал, что после полуфинала спортсмен готовился к завершающим соревнованиям, однако получил положительный тест на коронавирус. К финалу его не допустили.

Из отеля в аэропорт его увезла скорая помощь. В салоне самолета Виктор Аксельсен находился в специальной прозрачной капсуле.

Напомним, ранее в Киеве признались, что, несмотря на все принимаемые меры, эпидемиологическая ситуация на Украине не улучшается.


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