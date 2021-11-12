«Давайте после войны» – Арестович уговаривает Авакова прекратить нападки на Зеленского

Новости Украины

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, начавший политическую борьбу против президента Владимира Зеленского, должен прекратить свои нападки и пойти на переговоры с действующей властью.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Арсен Аваков – это очень серьёзная фигура, точно умеющая мыслить стратегически. Как лицо, очень активно боровшееся с российской агрессией, и к которому очень длинный счёт у россиян, вряд ли он заинтересован, чтобы сюда по полной зашли россияне. А действия, которые они (украинская оппозиция – прим.) очень похоже на то, что они несознательно, ситуативно помогают россиянам это сделать», – сказал он.

В связи с этим Алексей Арестович попросил Арсена Авакова и других оппозиционеров прекратить нападки на действующее украинское руководство.

«Не время ли поставить на паузу, а ещё лучше, прийти договориться во имя Украины? Не во имя нас. Кончится период военной опасности, сумеем мы с партнёрами по НАТО и ЕС отбить это всё – атакуйте нас снова как считаете нужным…

Да, я обращаюсь – шатайте нас после того, как закончится период военной угрозы. На здоровье, это политическая борьба. А когда это накладывается – это повторение сценария XVII века. Мы точно этого хотим?» – взмолился советник главы ОП.

Отметим, что «война» Украины с Россией длится уже без малого восемь лет.