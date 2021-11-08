Новости Украины

На Украине формируется коалиция против президента страны Владимира Зеленского, чтобы лишить того власти.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявили политические эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по мнению политолога Дмитрия Джангирова, игру против Зеленского уже открыто начал один из самых влиятельных олигархов страны Ринат Ахметов.

«Общее ощущение, на самом деле, праздника непослушания. Канал «Украина», ахметовский, критикует президента, пинчуковский канал критикует президента, раскручивается Разумков, Аваков, как мы понимаем, появляется со своими антиСНБОшными речами не просто так. Он – человек, который знает цену своим словам и где, когда появиться. И, в общем-то впечатление не такой уж благоприятной ситуации для президента», – заявил Джангиров.

С ним согласился политолог Андрей Золотарев.

«Ключевое и знаковое – оформляется коалиция под обнуление Зеленского. Как это – это будет затяжной кризис или события пойдут форсированно – мы увидим этой зимой, все будет зависеть от очень многих факторов. Хватит ли уголька, не придется ли останавливать металлургические предприятия?», – отмечает Золотарев.

Джангиров при этом подчеркнул, что против Зеленского формируется коалиция из политиков, зависших между первой и второй «лигами».

«Мы какой-то получили ряд, как бы, между первой и второй лигами. И как-то их много. Это Разумков, ну ему рисуют вроде бы переход в высшую лигу, но пока «переходных матчей» он еще не играл. Между «первой» и «второй» вечно Смешко подвис, Гройсман, Мураев есть. Наверное, можно и Ляшко – ему опять какие-то неплохие рейтинги рисуют», – добавил Джангиров.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил о своих политических амбициях. Судя по сказанному, он будет заниматься объединением различных проектов, финансируемых олигархом Ринатом Ахметовым.