Даванкова в Госдуме назвали проектом пятой колонны

Елена Острякова.  
20.02.2024 20:59
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал кандидата в президенты от партии «Новые люди» Владислава Даванкова «проектом пятой колонны».

Об этом он заявил журналистам в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал кандидата в президенты от партии «Новые люди» Владислава Даванкова...

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«Что предлагает сегодня пятая колонна, я вижу. Сидят, Даванкова надувают. Там надувать нечего. Пустой пузырь абсолютно. Но начинают сгонять под эти знамена всё, что предало страну в 90-е, обворовывало ее в нулевых и продолжает душить сегодня», – сказал Зюганов.

Его коллега, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также раскритиковал Даванкова — за то, что его фракция не хочет голосовать за запрет на размещение рекламы в СМИ-иноагентах, которых Миронов назвал предателями.

«Новые люди» в итоге за законопроект проголосовали.

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