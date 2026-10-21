«Давление иногда выходит за рамки». Рубио в Индии разъяснил манёвр Трампа с послаблениями для России
США вынуждены «балансировать», именно поэтому Дональд Трамп приостановил действие антироссийского закона об «адских санкциях».
Об этом во время своего визита в Индию заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Люди не понимают, что санкции имеют последствия, потому что они направлены не только против России – они направлены против всех, кто ведет бизнес с Россией. Так что приходится балансировать.
С одной стороны, мы пытаемся оказать давление на страны, вовлеченные в этот конфликт, чтобы они пошли на соглашение.
А, с другой, понимаем, что это давление иногда выходит за рамки и негативно сказывается на других странах. Это одна из причин, по которой президент, несмотря на критику со стороны демократов и других, решил воспользоваться правом на приостановление действия закона… в интересах национальной безопасности, чтобы не вводить эти меры немедленно.
Потому что он понимает, что все эти вопросы нужно рассматривать в комплексе. Нельзя просто сосредоточиться на чем-то одном. Нужно учитывать интересы, ситуацию с Украиной и Россией, а также глобальные последствия», – заявил Рубио.
Российский политолог Максим Жаров не исключает, что все может вскоре измениться.
«Главный вопрос дня – не является ли этот шаг Трампа свидетельством того, что не добившись ничего от Кремля в этом раунде, он в следующей итерации ровно столь же однозначно встанет на сторону Киева. Трамп – политик-эксцентрик, и для него такое поведение было бы абсолютно логичным».
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