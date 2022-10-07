Давно без «калибровки»: Львов подбивает Чечню к бунту против России

07.10.2022  15:24 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Галичина, Дзен, Политические диверсии, Россия, Украина
Новости Украины

В случае совместной победы Украины и Запада российское государство должно быть отброшено к уровню допетровских времён.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила имеющая тесные связи с США экс-глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае совместной победы Украины и Запада российское государство должно быть отброшено к уровню...

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«Деимпериализация, деколонизация, дезинтеграция и развал тюрьмы народов – это сигнал еще, что мы видим реальными условиями безопасности для нас – это дезинтеграция России. Потому что, когда мы говорим о смене режима, мы очень долго объясняем, что 21-е столетие зарезервировано Господом, как время Украины. Когда мы говорим о геноциде сейчас, мы должны говорить, что это не путинский режим, геноцид был и во времена Сталина, мы говорим о Петре I и остальных, мы говорим о колониальной имперской политике, которая приносит геноцид и разрушение», – огласила Гопко план в отношении России.

Она призвала Верховную раду начать провоцировать население Чеченской республики против Российской Федерации.

«Я верю что однажды в Киеве мы увидим подписание двусторонних соглашений с новыми независимыми государствами, которые восстанут на обломках этого экспериментального образование, которым сейчас является тюрьма народов…

Потому очень важным является отправка сигналов тем, кто на территории РФ. Они должны воевать с режимом.

И я хотела бы, чтобы Верховная рада приняла обращение, важное, по непризнанию оккупации Россией Чеченской республики Ичкерия и осудила геноцид, который россияне сделали против чеченцев», – заявила Гопко.

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