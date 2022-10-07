«Ястребы» во Львове усмотрели дурной знак в инициативах Илона Маска

Недавние заявления американского миллиардера Илона Маска по поводу Украины – это тревожный сигнал, демонстрирующий, что поддержка США не безгранична и скоро начнет иссякать.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил известный антироссийскими выпадами депутат Верховной рады Николай Княжицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поэтому, по мнению политика, Украина не может позволить себе затяжной конфликт.

«Две трети американцев сейчас поддерживают Украину, предоставление оружия Украине. Но видели мы эти все заявления Илона Маска – мягко говоря, спорные, временами абсурдные, временами непонятные.

Но он – авторитетный человек. Есть такая опасность, что эти цифры могут падать, потому что за счет чего идет война – и мы иссякаем, и россияне иссякают…

Мы воюем тем оружием, которое нам дает Запад и, конечно, мы благодарны тем странам, которые являются нашими союзниками, которые дальше продолжают нам помогать, но вечно так быть не может, понимаете?

Нам нужно действительно их победить, что сделать непросто, или, если это будет затягиваться, то так или иначе, нас будут подталкивать к таким переговорам. В этом очень большая опасность. Потому наше задание – сделать все, чтобы это не затягивалось, чтобы оружия нам давали больше», – заявил Княжицкий.