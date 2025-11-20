Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На ряде участков фронта ВСУ уже не хватает сил, чтобы сдерживать наступление российской армии.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» завил подполковник сформированного из неонацистов «Азова» (запрещен в РФ) 3-го корпуса ВСУ Максим Жорин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Такой скорости продвижения противника за последние пару лет я даже и не помню. Давление чрезвычайно сильное. Русские силы перебрасывают. При этом наши силы достаточно напряжены. Не скажу, что нам прям хватает сил для того, чтобы сейчас все это сдерживать в полном объеме. Я думаю, что это видно, в принципе, тем, кто следит за картой. К сожалению, продвижение у противника есть», – жалуется неонацист.

Он признал, что ВС РФ существенно продвинулись в Запорожской и Днепропетровской областях.