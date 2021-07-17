«Даже членство в НАТО не спасет Украину от России» – американский профессор

17.07.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Многие украинцы считают, что членство их страны в НАТО обезопасит ее от России в случае потенциального конфликта, но это ошибочное мнение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Український тиждень» пишет профессор политологии в Рутгерского университета (США) Александр Мотыль.

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Он отмечает, что многие европейцы мало знают об Украине и положительно относятся к России и ее президенту Владимиру Путину.

«Точные прогнозы невозможны, но мне трудно представить, что пацифистично настроенные сибариты в Германии и Франции захотят защищать малоизвестную страну и охотно пойдут походом на Россию. Уровень жизни в Европе высокий, память о Второй мировой войне еще жива, склонность к согласию большая, а Украина далеко», – пишет Мотыль.

Эксперт также указывает на огромные проблемы европейских армий.

«Большинство европейских войск в плачевном состоянии. Модернизация отсутствует, средств нет, как и военного опыта. Транспортная сеть устарела, то есть перевозка солдат, танков и соответствующей техники из Европы в Украину может длиться несколько недель, если не месяцев. А вооруженные силы США далеко за океаном. Если война с Россией будет короткой, очень возможно, что натовские силы до Украины даже не доедут. А если доедут, то смогут легко и быстро включиться в военные события и сыграть положительную стратегическую и тактическую роль? Неизвестно», – считает автор.

Также эксперт подчеркивает, что даже знаменитая Статья 5 Североатлантического договора не гарантирует защиту. В этой статье, в частности, говорится, что в случае нападения на члена НАТО ему окажут помощь которую «сочтут необходимой, включая применение вооруженной силы».

«Словом, применение вооруженной силы ничем не гарантировано. Как раз наоборот, каждый член НАТО имеет право осуществить те действия, которые он считает необходимыми. Это означает, что немцы имеют право считать саммит президентов необходимым действием, французы – резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, итальянцы – конференцию литераторов и тому подобное», – пишет политолог.

«Итак, если принять во внимание все три фактора – равнодушие к военным интервенций, неэффективность вооруженных сил и двусмысленность статьи 5, – трудно прийти к выводу, что членство в Альянсе для Украины есть панацеей (и этого ФСБ и Путин не могут не знать), – добавляет Мотыль.

Тем не менее он считает, что Украине следует двигаться в сторону НАТО, поскольку «движение в сторону России равнозначно превращению Украины в колонию не развитой страны, а диктатуры третьего мира с ядерной бомбой».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Путин уточнил, о чем он предупреждает руководство Украины и НАТО

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