Хаотичные налёты дронов на Москву не помогут Украине выиграть войну, а лишь подтверждают террористическую сущность режима Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство людей, которые не были в Москве, даже не представляют, насколько это большой город. Здесь живет около 20 миллионов человек.

Даже если прилетит много беспилотников, они просто упадут, могут нанести ущерб имуществу, это неприятно и опасно для отдельных людей, которых это коснется. Но это не изменит ход и исход войны. Это просто отчаянный шаг со стороны украинцев», – сказал Джонсон.