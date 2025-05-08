«Не думайте о последствиях» – Экс-генпрокурор Украины подбивает ударить по Москве 9 мая

Украина должна игнорировать объявленное Владимиром Путиным перемирие 8-9 мая.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выиграет ли Украина от ситуации, если мы будем и дальше придерживаться своей позиции и говорить, что для нас на территории Российской Федерации есть военные цели, и мы по ним будем бить. Не вызовет ли это ночью с 9-го на 10-е реакцию Путина, как это он всегда делает, и не будет ли массированного удара по Украине из-за этого?» – спросил ведущий.

По мнению Луценко, украинцам не стоит задумываться о возможных рисках.

«Война – такая вещь, на которой, если ты думаешь как-то угодить врагу, чтобы он не дал залп в ответ, тогда ты уже проиграл. Тогда все поднимают руки. Чего с Украиной никогда не произойдет. Украина безусловно будет 7, 8, 9 и 10 числа и дальше воевать. Удары будут наносить туда, куда легче долететь, и есть военные цели.

Вся Украина сегодня мечтает о мести, чтобы украинские ракеты или хотя бы дроны прилетели в Москву. Так ведь? Наверное, все наши зрители хотели бы это увидеть.

И мне это напоминает до очень простой штуки. В 19-м году такое оружие мести было разработано. Украинские ракеты 150 км, 300 км, а теперь уже со второй ступени Нептун летите на 500, а некоторые изделия и на 900, это и есть оружие мести», – подбивал Луценко в эфире на кровавую авантюру.