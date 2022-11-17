«Даже если это была наша ракета, то пусть боятся поляки, а не мы» – Павло Клімкін

17.11.2022  18:15 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

Без разницы, чья ракета разорвалась в Польше и убила двух человек. Если союзники по НАТО помогают Киеву в войне с Россией, то и риски Украины они тоже должны разделять.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без разницы, чья ракета разорвалась в Польше и убила двух человек. Если союзники по...

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Ведущий спросил, какие могут быть последствия, если действительно в результате расследования поляков окажется, что ракета была от украинской ПВО, о большой вероятности чего уже сегодня прямо заявлял генсек НАТО Столтенберг.

«Считаю, что это ничего не меняет и что Россия несёт политическую, юридическую и моральную ответственность. Потому что это был обстрел. А что нам делать? Не сбивать эти ракеты? Ждать того, что они будут убивать наших людей? Мы этого не будем никогда делать, это абсолютно понятно нашим союзникам», – вещал Климкин.

«Для ответа НАТО, я считаю, это важно. Но, я считаю, что касается ответственности, я не вижу никаких проблем. В этом виновата Россия, точка. Это мы должны сказать – и спокойно идти дальше. И мы должны дальше делать всё, чтобы сбивать российские ракеты, чего бы это ни стоило. Мы должны сказать это нашим союзникам и всем. Это война, и они должны нам помогать в этой войне и понимать любые риски», – заявил Климкин.

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