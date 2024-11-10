Даже либералы сочли бредом идею Зеленского с «Томагавками»

Максим Столяров.  
10.11.2024 21:10
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Идея вокруг использования ракет «Томагавк» в интересах Украины против России – абсолютный бред, грозящий началом ядерной войны.

Об этом в эфире видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Идея вокруг использования ракет «Томагавк» в интересах Украины против России – абсолютный бред, грозящий...

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«Это оружие, имеющее в ядерном снаряжении стратегическое значение, его можно сбросить со стратегического бомбардировщика во время ядерной войны. Это вещь, которая – то ли ядерная, то ли не ядерная, но летит с Украины на тебя. Сиди, русский генерал, и разбирайся, какая летит. В том оснащении или этом оснащении.

Очень стрёмная затея, если у человека дрогнет психика в последний момент, может и ядерная война начаться. И, таким образом, Зеленский, согласно этому секретному пункту «плана победы», собирался воздействовать на Россию», – сказал Ширяев.

Он добавил, что у американцев и нет нужного количества таких ракет.

«Ирак, по сравнению с Россией, в экономическом смысле – это пустыня. По количеству целей. Электростанции, узлы связи, трубопроводы, заводы. В Ираке этого почти ничего нет, но по Ираку выпустили 800 с лишним ракет, каждая стоит 4 млн. Умножаем.

После войны с Ираком американцы срочно разместили задания на военных заводах для пополнения арсенала, их сразу начали заново клепать, они истощили свои арсеналы этими ударами. Соответственно, у американцев и нет такого количества ракет, которые, даже будучи размещёнными на границе Украины и России, могли бы какой-то там сдерживающий сценарий осуществить…

Это свидетельствует о том, что тот, кто составлял этот «план победы», советник Зеленского, не очень чётко понимал такие простейшие вещи. это какое-то на грани авантюры предложение», – заключил эксперт.

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