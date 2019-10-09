Даже мелкий протест радикалов опасен для киевской власти

09.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Любые протесты, даже со стороны агрессивного националистического меньшинства, которое добивается продолжения войны, несут угрозу государственности Украины.

Об этом в эфире «8 канала» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если лидеры нового протеста смогут его направить в экономические требования для борьбы с коррупцией, то это может стать полноценным, масштабным протестом и новым Майданом. Вероятность достаточно высока. Если он останется только в рамках формулы Штайнмайера или урегулирования на Донбассе, то масштабного протеста не стоит ожидать. Общество расколото. Это интересует лишь часть его.

В нашей стране, учитывая ослабленную государственность всех государственных механизмов, даже мелкий протест радикальных групп будет опасен для власти. Он быстро превратится в способ силового захвата власти, блокирования решений», – отметил эксперт.

Напомним, ранее 1-й зампредседателя Меджлиса Нариман Джелял заявлял в эфире, что протесты, начавшиеся в Киеве из-за подписания формулы Штайнмайера, могут перерасти в новый Майдан, что в конечном итоге приведет к развалу страны.