«Даже нефть по 5 долларов не остановит Россию» – беглый либерал

Игорь Шкапа.  
12.08.2025 16:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 268
 
Китай или Индия могут вообще прекратить покупать российскую нефть – Москва все равно продолжит воевать.

Об этом в эфире киевской журналистки Людмилы Немыри заявил эмигрировавший в США бывший советник президента РФ, иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он процитировал слова президента США Дональда Трампа, сказавшего, что падение цен на нефть на 10 долларов якобы заставит Россию свернуть операцию на Украине. В связи этим гость эфира напомнил, что СССР в результате гитлеровского нападения потерял порядка 40% ВВП, но это не остановило войну и закончилось победой.

Иноагент добавил, что в сравнении с экономическими потерями СССР российские проблемы (сокращение темпов роста ВВП, увеличение бюджетного дефицита) в экономике крайне незначительны.

«И что, как это влияет на ведение военных действий Путина? Никак не влияет. Влияет, но ничтожно. […] Единственный способ остановить эту войну – это военный разгром агрессора. Никаких других способов нету. Ни 5 долларов за баррель, ни 10 долларов за баррель, ни десятипроцентный бюджетный дефицит, которого, естественно, сейчас нету, ни сокращение российского ВВП на 5, 10, 20%, которого тоже нет. Он продолжает расти», – сокрушается либерал.

Скептически относится он и к санкциям.

«Ни первичные санкции, ни вторичные санкции, ни третичные санкции, ни с участием Индии, ни с участием Китая, ни полная остановка российского экспорта. Это может чуть-чуть помочь прекращению войны, но никогда не остановит. Войну останавливает только военный разгром», – повторил Илларионов.

