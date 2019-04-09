Даже соратников сдержанной Меркель тошнит от украинских дебоширов в ПАСЕ

09.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если российскую делегацию вернут в ПАСЕ, то не благодаря тайной дипломатии Кремля, а из-за открытой тупости и неумения украинской стороны.

Такое мнение в своем блоге высказывает экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник Олег Волошин, давая оценку очередной истерике, которую закатили члены украинской делегации в ПАСЕ

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“И вот такие профессиональные «патриоты» ещё имеют наглость называть одного из кандидатов в президенты «клоуном». Да они сами опустили имидж Украинской делегации в ПАСЕ ниже плинтуса. Быть посланными на три буквы в Ассамблее, да ещё кем, главой немецкой делегации от ХДС, это надо очень и очень постараться. Даже соратников всегда сдержанной Меркель уже тошнит от вечно дебоширящих, скандалящих, делающих внутренний пиар на международной площадке наших депутатов-«патриотов», – подчеркнул Волошин.

“Если российскую делегацию вернут в ПАСЕ, то не благодаря тайной дипломатии Кремля, а из-за открытой тупости и неумения себя вести всех этих Арьевых и Ко. Жаль только наших профессиональных дипломатов в Страсбурге: они не могут поделиться своими мозгами с теми, у кого их нет”, – сокрушается эксперт.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, руководитель немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник обматерил украинских депутатов, обвинивших его в потакании РФ.