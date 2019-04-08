Из-за России немцы обматерили украинского депутата в ПАСЕ

08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нардеп Украины и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза сетует на то, что лоббисты РФ могут добиться успеха в вопросе о возврате российской делегации в Парламентскую Ассамблею, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил на своей страничке в соцсети.

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«…К сожалению, все складывается именно так, как хотят лоббисты России, представители Германии высказались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того, была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили противостояние с ними. Главной темой на встрече был вопрос по изменению регламента ПАСЕ, чтобы обеспечить возможность возвращения российской делегации в Ассамблею», – пишет украинский политик.

Опасения Березы прокомментировала российская журналистка Ольга Скабеева.

“Помните украинского нардепа Березу, который мне пел в ПАСЕ гимн Украины, потом толкался, потом обзывался, а потом успокоился, потребовав охрану от российского зла. Украинцы опять скандалят. И ведь это даже я не приехала- так они с немцами. А Россию очень просят вернуться. Прямо сейчас очень просят!”, – написала она на своей страничке в соцсети.

Напомним, ПАСЕ в понедельник, 8 апреля, поддержала проведение срочных дебатов по докладу об упрощении процедуры снятия санкций с российской делегации. Это предложение активно поддерживает Германия. Не обошлось без инцидента. Немецкий делегат ответил ненормативной руганью на реплику украинского делегата Борислава Березы. Инцидент произошел на закрытой встрече политической группы Европейской народной партии, где обсуждался вопрос о возвращении российской делегации в ПАСЕ.

«Мы задали главный вопрос: что для вас важнее: деньги или принципы? Мы спросили: почему вы готовы простить России 12 тысяч жизней, которые украинцы отдали?. После этого началась ругань немцев», — заявил Береза.

Позже руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник подчеркнул, что представители Германии позволили себе использовать ненормативную лексику, а глава немецкой делегации «повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и приобрел привычки гопоты».

Вместе с тем, произошедшее отображает нешуточный накал страстей в Ассамблее.

Как сообщил накануне постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба “В Совете Европы идет открытая агитация за снятие санкций с России, которые на нее наложили после аннексии Крыма, и возвращению ее делегации в Парламентскую ассамблею СЕ. Этим занимаются очень влиятельные силы вместе с генсеком СЕ Турбьерном Ягландом и «одной очень сильной страной».

«С понедельника следите за ПАСЕ. Будет очередная битва. Предыдущие мы выиграли. Но на этот раз очень влиятельные силы во главе с Ягландом и одной очень сильной страной (всех назову в случае их победы) будут особенно убеждать Ассамблею сделать себе „химическую кастрацию“ в интересах РФ», — написал он в Twitter.

Позже киевское издание «Европейская правда», ссылаясь на западных дипломатов, сообщило, что «одна очень сильная страна» — это Германиия, а ее дипломаты и депутаты «открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ». Журналисты издания утверждают, что в данном случае речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ. При этом представители ФРГ убеждают коллег, что идею прощения России поддерживает лично канцлер Ангела Меркель.

В свою очередь, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что если Парламентская ассамблея Совета Европы не откажется от дискриминации национальных делегаций, участие России в СЕ может оказаться невозможным, это действительно может стать потрясением для организации.

А генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в интервью Норвежскому телеграфному бюро заявил о том, что по его мнению возможный выход России из Совета Европы может стать для Европы “настоящим потрясением”.

Наконец, член Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что уход России из Совета Европы станет “поражением для европейцев”, поскольку у них будет меньше возможностей давить на Россию и ставить ей на вид.

“Ягланд понимает то, чего не понимают радикально настроенные делегации из Украины, прибалтийских государств, Польши, Великобритании и некоторых других. Им кажется, если Россия уйдет из Совета Европы – это будет их большая победа. На самом деле это будет их поражение, потому что они теряют возможность влиять на Россию. Россия перестанет быть членом не только Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она перестанет участвовать в работе Европейского суда по правам человека, перестанет участвовать в работе Комитета министров Совета Европы и выйдет из целого ряда программ, которые действуют в рамках этой организации. Более того, Россия не будет иметь оснований оставаться членом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. И поэтому Ягланд, как человек разумный, понимает: то, чего добиваются радикально настроенные страны, есть не что иное, как лишение возможности предъявлять к России какие-то пожелания, требования и так далее. И это не усилит позиции Европы по отношению к России”, – заявил Пушков в интервью изданию “Взгляд”.