Даже вымирание населения не спасает украинские показатели

28.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украине до сих пор так и не удалось выйти на домайдановские социально-экономические показатели.

Об этом пишут “Известия”, указывая, что в этом году ВВП Украины поднимется примерно до 2750 долларов на душу населения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Спустя пять лет после государственного переворота Украине до сих пор не удалось достичь того же уровня благосостояния, что при Викторе Януковиче. ВВП вряд ли поднимется выше $115 млрд (183 млрд в 2013-м), уровень доходов граждан, по оценке Национального банка, достиг всего лишь 82% от уровня 2013 года. Да и это плохо скрываемая манипуляция — простое сравнение средних зарплат дает не более 70%. Наконец, даже масштабное сокращение населения не позволило Украине даже приблизиться к $4030 ВВП на человека (2013). В этом году показатель поднимется примерно до $2750, не выше”, – отмечается в публикации.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, обнародована шокирующая статистика «достижений» Украины после Майдана.

Кроме того, украинские демографы признали, что вымирание украинцев приобрело необратимый характер