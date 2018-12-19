Обнародована шокирующая статистика «достижений» Украины после Майдана

19.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Менее чем за пять лет после государственного переворота Украина потеряла позиции практически во всех международных социально-экономических рейтингах.

Соответствующие данные, сведенные в одну таблицу, на своей странице в Facebook опубликовал глава украинской общественной организации “Публичный аудит” Максим Гольдарб.

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“За пять лет Украина скатилась в международных рейтингах и меряется «силой и развитием» только с африканцами. Заметьте, рейтинги – все иностранные, это их замеры и оценка. Ещё пять лет такого же «нечуваного керування» [неслыханного руководства] нынешней камарильей сотрут ее с карты мира”, – предупреждает Гольдарб.

Так, в рейтинге благосостояния Украина скаталась с 64-го на 111-е место, счастья – с 87-го на 138-е, человеческого развития – с 78-го на 88-е.

При этом Украина стала самой бедной и наиболее коррумпированной страной на европейском континенте.

Также отмечается, что если в 2013 году средний уровень личного богатства украинца составлял 3413 долларов, то уже в 2018 году – 1563 доллара.

На эти цифры в своем блоге обратил внимание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, отставка которого была одним из главных требований майданщиков.

“Посмотрите на эту таблицу. На ней наглядно видны результаты правления киевской хунты и ее «великие» достижения на поприще улучшения жизни украинцев”, – написал Азаров.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, более 30 африканских стран обогнали Украину по уровню жизни.

Кроме того, экс-министр обороны, активный участник последнего Анатолий Гриценко, признал, что Украина скатывается к уровню Африки образца 1960-х годов.