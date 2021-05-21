«Дебил! Перекушу и не поперхнусь» – Гордон угрожает экс-министру

21.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон сцепился с бывшим министром экономики страны Тимофеем Миловановым, которого ранее назвал дебилом.

Так, в эфире ток-шоу «Право на власть» Гордон заявил, что таким образом он процитировал Милованова, который сам себя так назвал в октябре 2019 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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– Напротив меня сидит Тимофей Милованов. Я сегодня, обращаясь к президенту, процитировал этого гения мысли, я сказал, что он про себя сказал, что он дебил. Ну это цитата прямая. Кстати, я не знаю, каким Тимофей был министром – не исключено, что хорошим, я в экономике не разбираюсь. Я просто процитировал, что сказал о себе министр, – заявил Гордон.

– А что я сказал?, – спросил у него Милованов.

– Вы сказали, что вы – дебил, – ответил Гордон.

– Давайте цитату приведите. Приведите мою полную цитату, вы же ее знаете, – попросил экс-министр.

– Мне надо поднять ее, – пояснил его визави.

– Ну так надо вначале поднять, а потом говорить, – стал отчитывать Гордона Милованов.

– Ну приведите вы, – предложил Гордон.

После этого Милованов назвал Гордона представителем «желтой» прессы, работающим ради привлечения внимания:

– Нет я не буду. Вы сейчас привели пример одной из больших проблем, которые есть в Украине. Я, конечно, не буду опускаться до вашего уровня. Потому что я как профессор не буду с вами вопросы олигофрении обсуждать. Но вы являетесь примером журналиста, который является желтым, ради хайпа создает внимание, которое уходит от важных вопросов. Вы не умеете анализировать, вы умеете привлекать к себе внимание и злить людей.

Гордон, по всей видимости, обиделся на это обвинение и стал угрожать Милованову:

– Мы только что в гримерке с вами были – вы туда вошли возбужденный, сказали: «Я вас догоню». Вы мне сказали, что меня догоните. Я вам хочу сказать, что для того, чтобы меня догнать, вам надо купить болид. Это первое. А второе – если вы будете меня догонять, я вам перекушу и не поперхнусь. Это я вам говорю при всех, не в гримерке.

Напомним, в октябре 2019-го года Милованов раскритиковал постановку «95-го квартала», в которой высмеяли поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, заявив, что это влияет на инвестиционный климат в стране. В ответ на это олигарх Игорь Коломойский назвал Милованова дебилом, который должен уйти в отставку. Сам Милованов на одной из пресс-конференций заявил, что не скрывает, что он – дебил.

Также Милованов признавался, что ему скучно читать книги.