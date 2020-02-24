Дебілізація триває: украинские библиотеки зачистят от советских книг и документов

24.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Более половины книг и документов в украинских библиотеках изданы в Советском Союзе, поэтому Киев должен провести чистку и заменить старую литературу на «современную и украиноязычную».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, ещё что-то. Вероятно, что более 50% эти фондов – это книги, выданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20%, которые выданы после 2000 года.

То есть он фатальный, обязательно необходимо что-то делать – проводить аудит, вычищать эти фонды, освобождать в библиотеках место для того, чтобы стали приятными местами для пребывания людей, их общения и коммуникации, и про литературу на украинском языке», – призвала сумасшедшая чиновница.

Также Александра Коваль радостно добавила, что все закупаемые их институтом книги – исключительно на украинском языке.

Напомним, ранее политолог Евгений Филиндаш заявил, что украинская власть проводит политику декоммунизации не только в рамках разрыва связей с Россией, но и с целью уничтожения сил и идеологии, носители которой могли бы в перспективе бороться за возвращение в собственность государства черноземов и приватизированных предприятий.