«Дед из Вермахта». Лидер польской оппозиции: «Никто не отнимет у меня правды о нем»

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Известный антироссийскими настроениями бывший премьер Польши, а ныне «лидер оппозиции» Дональд Туск записал короткий ролик, в котором рассказал про своего деда Юзефа, который воевал в рядах Вермахта в годы Второй Мировой войны.

Туск уверяет, что его предок оказался среди гитлеровцев насильно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я нахожусь на горе Святой Анны, только что возложил цветы в память о силезских повстанцах. Они отдали свою кровь и жизнь за польскость этой земли и за свою польскую идентичность. Позже пришла иная власть и, как это часто бывает, по подлости или по глупости отказала им в польской идентичности. Так было в Силезии, так было и в Померании. Так было, например, с моим дедом, Юзефом Туском», — сказал политик в записи, опубликованной в Twitter.

Он продолжил исторический экскурс о своем деде.

«В 1939 году он был арестован гестапо, отправлен в Штуттхоф, затем в концлагерь Нойенгамме, а в конце войны насильно мобилизован в состав Вермахта. Как только смог, он бежал на сторону союзников, а затем вернулся в Польшу, вернулся в свой Гданьск. В городе, где доминировали немцы, он вырастил своих детей поляками», — похвалился Туск.

По словам политика, его дед «мог бы остаться на Западе, мог бы заработать много денег, он был выдающимся скрипичным мастером, но выбрал Польшу».

«Я всегда буду помнить его, и никто никогда не отнимет у меня правду про моего деда», – сказал он.

История «дедушки Туска из Вермахта» всплыла в кампании перед вторым туром президентских выборов 2005 года благодаря Яцеку Курскому. Как член избирательного штаба Леха Качиньского, он сказал в интервью еженедельнику «Ангора»:

«Серьезные источники в Померании говорят, что дед Туска служил добровольцем в Вермахте».

Интересно, что Курского тогда после разгоревшегося скандала уволили.

«Я должен извиниться перед вами за этот элемент черного пиара», — сказал тогда Лех Качиньский Дональду Туску во время дебатов на TVN.

Не менее интересно, что в то время лидер «Гражданской платформы» уверял, будто его дед не имел ничего общего с Третьим Рейхом.

Когда же СМИ раструбили историю на целый мир, он утверждал, что ничего не знал об этом факте.

И уже впоследствии якобы семейные источники подтвердили, что дед Туска в августе 1944 года попал в ряды гитлеровцев «насильно, как и многие жители Поморья». Прослужил в нем несколько месяцев, а после дезертировал или попал в плен к англичанам.

Напомним, что родной брат экс-президента Виктора Ющенко Петр рассказывал, что его отец «в концлагере пристрастился к хорошему кофе».