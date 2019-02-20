Поляк Туск заговорил лозунгами бандеровцев

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Евросоюза Дональд Туск, приветствуя украинский национализм, не только нарушает постановления польского сейма, но и глумится над своими погибшими соотечественниками.

Об этом на своей странице Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«19 февраля 2019 года в Верховной Раде на украинском языке он высказал такое, осуждаемое большинством поляков, приветствие: «Пусть живет память о героях вашей истории! Слава Украине!»

Что же это получается? Сейм Польши принимает постановления об осуждении геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении польского населения. Конкретно Сеймом перечислены организации, которые, по мнению польских депутатов, являются причастными к массовым убийствам людей. Речь идет о ОУН, УПА, СС «Галичина» и «других украинских формированиях, которые сотрудничали с нацистами».

Привожу вашему вниманию безжалостную статистику: от рук карателей-бандеровцев, националистов УПА погибло 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, более 400 тыс. советских военнопленных и еще 500 тыс. мирных украинцев. Так вот, что сегодня в украинском парламенте Дональд Туск приветствовал, выкрикивая «Слава Украине!». Убийства граждан своего польского народа. Сегодня в Украине идет гражданская война. Петр Порошенко и его современная зондер-команда СС-21 века, коричневой чумы, уже на Донбассе убили более 13 тыс. мирных граждан. Неужели вам мало!?

Сегодня Дональд Туск поглумился над своими убиенными согражданами, и фактически, своими действиями он поддержал нацистов. И самое главное, циничного Бандеру – Петра Порошенко. Вот они, настоящие двойные стандарты Европы», – написал Журавко.

Также Алексей Журавко подчеркнул, что события, так рьяно воспеваемые киевскими националистами и Дональдом Туском, могут повториться, ведь «коричневая чума» уже захватила Украину.

Напомним, ранее российские политологи отмечали, что задачей Польши является усиление националистических настроений на Украине.