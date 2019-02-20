//exit;
20.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Украина
Просмотров:

Поляк Туск заговорил лозунгами бандеровцев

Президент Евросоюза Дональд Туск, приветствуя украинский национализм, не только нарушает постановления польского сейма, но и глумится над своими погибшими соотечественниками.

Об этом на своей странице Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«19 февраля 2019 года в Верховной Раде на украинском языке он высказал такое, осуждаемое большинством поляков, приветствие: «Пусть живет память о героях вашей истории! Слава Украине!»

Что же это получается? Сейм Польши принимает постановления об осуждении геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении польского населения. Конкретно Сеймом перечислены организации, которые, по мнению польских депутатов, являются причастными к массовым убийствам людей. Речь идет о ОУН, УПА, СС «Галичина» и «других украинских формированиях, которые сотрудничали с нацистами».

Привожу вашему вниманию безжалостную статистику: от рук карателей-бандеровцев, националистов УПА погибло 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, более 400 тыс. советских военнопленных и еще 500 тыс. мирных украинцев. Так вот, что сегодня в украинском парламенте Дональд Туск приветствовал, выкрикивая «Слава Украине!». Убийства граждан своего польского народа. Сегодня в Украине идет гражданская война. Петр Порошенко и его современная зондер-команда СС-21 века, коричневой чумы, уже на Донбассе убили более 13 тыс. мирных граждан. Неужели вам мало!?

Сегодня Дональд Туск поглумился над своими убиенными согражданами, и фактически, своими действиями он поддержал нацистов. И самое главное, циничного Бандеру – Петра Порошенко. Вот они, настоящие двойные стандарты Европы», – написал Журавко.

Также Алексей Журавко подчеркнул, что события, так рьяно воспеваемые киевскими националистами и Дональдом Туском, могут повториться, ведь «коричневая чума» уже захватила Украину.

Напомним, ранее российские политологи отмечали, что задачей Польши является усиление националистических настроений на Украине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть