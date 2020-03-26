Дефолт на печерских холмах

26.03.2020, Киев, Сергей Устинов

Эпидемия эпидемией, а политическая грызня – по расписанию. Именно этот парафраз известной фразы из «Алисы в Стране чудес» приходит на ум при ознакомлении с порцией свежих новостей с печерских холмов Киева – места концентрации политиков и чиновников, именующих себя элитой Украины.

В эти дни решается важный вопрос – быть в стране дефолту или же президент с правительством преподнесут МВФ на блюде с голубой каемкой интересы олигарха Игоря Коломойского в подарочной упаковке. Дело в том, что пандемия коронавируса обнажила неприятную для киевских элит истину: страна не имеет ресурсов вести войну одновременно на трех фронтах – с эпидемией, с подхлестываемым ею экономическим кризисом и в Донбассе. И если донбасский кейс еще можно чисто волюнтаристски «подморозить», отложив урегулирование в долгий ящик до лучших времен, то выплаты по долгам – вещь объективная и самовнушение тут не поможет.

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Стране отчаянно нужны деньги, без которых правительство не сможет ни удержать долгое время искусственно заниженный, а теперь рвущийся «на волю, в пампасы» курс гривны, ни выплачивать зарплаты чиновникам и прочим бюджетникам.

Ушедшей на месячный карантин стране деньги взять неоткуда – свои богатые не горят желанием делиться с Родиной в трудную минуту, а схлопывание малого бизнеса и коллапс транспортных перевозок сужают доходную базу бюджета еще больше. Остается проверенный десятилетиями вариант – пойти на поклон к добрым дядям из МВФ. У них деньги точно есть, и даже можно выпросить дополнительные – на борьбу с вирусом. Но тут возникает одна маленькая проблема, которую при других обстоятельствах можно было бы считать технической, но которая в текущих реалиях становится политической. Проблема эта имеет имя и фамилию. Игорь Валерьевич Коломойский.

Дело в том, что вопреки народной мифологии, ключевым условием предоставления кредита является вовсе не вопрос о земле. Нет, конечно, международных доноров земля тоже интересует, но это для них условие не обязательное, а, скажем так, желательное. Факультативное. А вот прощать бывшему хозяину «Приватбанка» 5 миллиардов долларов долга там не хотят. Зато этого очень хочет «Беня»- он, собственно, ради этого и затеял возню с юридическим оспариванием в судах законности национализации Приватбанка – чтобы не платить по долгам бывших собственников.

Так вот, повторюсь: это проблема, потому как «Беня» контролирует часть фракции «Слуга народа». И вполне может инициировать в ней очередной бунт на корабле, что для Офиса Зеленского, уже столкнувшегося с открытым бунтом «соросят» против минского процесса, весьма некстати.

Такова диспозиция. А теперь о маневрах.

Украинский политикум разделился на два ситуативных лагеря. На одном полюсе, условно «коломойском» – сам олигарх, его парламентская и непарламентская группа поддержки и ситуативные союзники, которыми сейчас выступают экс-регионалы из ОПЗЖ Медведчука и частично глава МВД Арсен Аваков. Каждая из этих групп преследует свои цели, но ситуативно все они сходятся в одном: им нужен дефолт.

Кто-то, как «Беня», не мыслит вдолгую, а просто надеется урвать свой кусок и если дело примет совсем плохой оборот, просто сбежать из страны. Кто-то, как Аваков, рассчитывает, что вызванная последствиями дефолта неизбежная кратковременная социально-политическая дестабилизация и хаос востребуют в обществе запрос на «сильную руку», а он тут как тут с предложением самого себя в диктаторы. Для кого-то, как для ОПЗЖ, дефолт – это способ выйти из политической тени и начать свою игру по крупному, навязав Зеленскому себя в качестве партнера по коалиции в ситуации неизбежного в таком случае распада монобольшинства.

На другом полюсе – те, кого принято называть «соросовским» крылом в «Слуге народа» – депутаты, множество больших и малых чиновников, как оставшихся от Порошенко, так и назначенных при экс-премьере Гончаруке. Стоящее за ними бизнес-лобби и агенты международных финансовых структур. Все они рассчитывают воспользоваться ситуацией для того, чтобы восстановить свои пошатнувшиеся после отставки Гончарука и компании позиции и если не вернуться во власть, снова получив от МВФ «ярлык на княжение», навязанный Зеленскому в пакете с кредитом, то, как минимум ограничить растущее влияние и аппетиты конкурентов. К этому лагерю ситуативно примыкают социально-близкие структуры Порошенко и «Голоса».

И если такой патентованный глашатай Коломойского, как нардеп Алекандр Дубинский открыто ратует за дефолт, который, по его мнению, даст Украине шанс обнулить свою кредитную историю и реструктуризировать имеющиеся долги, то в противоположном лагере родилась идея флешмоба под названием «НіДефолту». Под таким хештегом знаковые лидеры мнений из этого сегмента политики озвучивают свою публичную позицию, оказывая тем самым давление и на Зеленского и его ближайшее окружение. Показывая тем самым, каков нынче расклад сил в околовластных кругах.

Производной от этой темы является вопрос о работе Верховной рады. Шумиха вокруг прохождения нардепами тестов на коронавирус, а также история с уже заболевшими депутатами, такими как мажоритарщик Сергей Шахов, имеет под собой весьма прозаическую подоплеку. На самом деле это вопрос не о здоровье нардепов и не о Шахове. А о том, будет работать Рада в обычном режиме, как на том настаивают Зеленский и его Офис, или же уйдет на карантин недели на две, а то и на три. В первом варианте парламент сможет уже в ближайшее время рассмотреть пакет мер, направленных на задабривание МВФ.

В первую голову речь идет об уже появившемся в Раде, но пока еще не включенном в повестку дня для голосования «антиколомойском», как его успели окрестить СМИ, законопроекте № 3260 по ПриватБанку, согласно которому запрещается возврат национализированных банков прежним владельцам, даже если такое решение будет принято национальными судами. Именно принятие этого законопроекта в свое время обещал в Лондоне западным финансистам тогда еще премьер Гончарук. В свою очередь, парламентские лоббисты интересов Коломойского нардепы Дубинский и Палица зарегистрировали альтернативный правительственному законопроект по Приватбанку.

Однако судя по отголоскам кулуарной борьбы, прорывающимся на публику из провластных телеграм-каналов, именно сейчас за кулисами идет острейшая борьба за голоса неопределившихся депутатов. Счет идет на дни: найдут ли инициаторы «антиколомойского» закона голоса для его принятия, или же Коломойский наберет достаточное количество мандатов, обладатели которых под предлогом борьбы за свое здоровье именно в эти дни уйдут в добровольный карантин и самоизоляцию. А даже если и не уйдут, то провалят голосование за закон в парламентском зале. Когда пишутся эти строки, речь идет о возможном заседании парламента уже в эту субботу.

Для чего именно сейчас «антиколомойское лобби» в окружении Зеленского продвигает закон о Приватбанке, объясняет один из околопрезидентских телеграм-каналов:

«Если депутаты провалят его, то их легко можно обвинить в работе на олигарха (любимая песенка западного лобби).

– если закон провалят, можно обвинить нардепов в работе на «агрессора», ведь у армии не будет денег, если будет дефолт.

– если закон провалят, то начнут разгонять месседж, что в дефолте будут виноваты все депутаты, которые не голосовали. Фамилии всех тех «реформаторов», которые за эти 6 лет создали такую катастрофическую ситуацию в экономике страны, будут умалчиваться».

В свою очередь, один из «слуг народа» и одновременно кум супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко Андрей Холодов в своем блоге откровенно заявляет о том, что «Антиколомойский» законопроект это «страховка» от уголовных дел для Порошенко и Гонтаревой. Поэтому создают информационный фон и ставят вопрос ребром, или этот законопроект или дефолт. Порошенко спасает себя за счет «нелюбви общества» к ИВК (Коломойскому – авт.).

При этом, несмотря на активно разгоняемые разнообразными околозеленскими рупорами слухи о грядущем дефолте, есть основания полагать, что параллельно власть таки готовится брать деньги у МВФ. В любом случае, Зеленскому не удастся по этому вопросу пройти между капельками. Придется делать выбор. Если антиколомойский законопроект провалят, а вдобавок еще и вопрос о земле зависнет из-за интриг, то в таком случае, да еще на фоне поставленной на карантинную паузу экономики точно придется объявлять дефолт и еще дальше сдвигаться в сторону союза с отечественной олигархией. Причем, даже не с Коломойским, а в первую очередь с Ахметовым, который уже и так получил «своего» премьер-министра – бывшего менеджера ДТЭК.

Альтернатив у Зе не так много. В общем, всего одна – брать деньги у МВФ, что автоматически ведет к усилению позиций прозападного лобби в самой власти, которое в свою очередь, смыкается с Порошенко и другими националистами, делая президента с его фаворитами в дальней перспективе чисто декоративными фигурами при реальных распорядителях западных денег, кандидатуры которых наверняка навяжут Киеву те же люди, которые так отчаянно боролись за сохранение в креслах Гончарука, Милованова и Рябршапки.

В конце концов не исключено, что летом все это закончится досрочным роспуском Рады и новыми выборами.

Но имея в виду все эти расклады, не следует забывать о том, что украинская политика – это смесь внутренних интриг, шкурных интересов отдельных игроков и элементарной человеческой глупости и жадности. Так что, если участники этих крысиных забегов что-то и планируют, то не факт, что в итоге они добьются задуманного. В уравнении слишком много неизвестных, а игроки слишком ограничены для выстраивания длительных горизонтов планирования.

Так что остается еще один вариант: никто ничего не сделает, а нынешняя власть пойдет на дно тем же курсом, что и предыдущая. Единственный, кто может всерьез изменить расклады – это Коломойский. И не потому, что у него есть какие-то амбиции что-то всерьез менять в этой стране. Их как раз у него нет. Но будучи по природе шакалом и мародером, да еще и загнанным в угол, он, действуя в сугубо личных интересах, может стать триггером больших изменений даже вопреки своим субъективным намерениям. А его активность может привести к ситуации необратимости этих изменений, когда пути назад уже не будет.