Действия украинского Гестапо попали в прямой эфир ТВ

07.11.2018, Москва, Владимир Гладков

В эфире телеканала «Россия-1» показали сюжет, где сотрудники СБУ врываются в квартиру киевской правозащитницы Елена Бережной, которая является организатором акции в честь Дня освобождения Киева от гитлеровцев.

Силовики не стеснялись в выражениях, прибегали к откровенному запугиванию, после чего вызвали сотрудников МЧС, которым приказали выпиливать дверь болгаркой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бережная сама в прямом эфире снимала, как люди без опознавательных знаков и без предъявления постановлений суда врывались к ней в дом. При этом Елену травмировали, у неё поднялось давление, женщину пришлось увезти на карете скорой помощи.

«Это называется одним словом – фашизм. Разумеется незаконно всё это, это такой же «закон», который был в гитлеровской Германии, а СБУ сегодня выродилась в карательно-репрессивный орган, в украинское Гестапо, что является закономерным итогом эволюции украинского государства, начиная с обретения независимости», – прокомментировал сюжет гость студии военный эксперт Игорь Коротченко.

«Этот путь, когда уже отброшены приличия, когда уже нет желания говорить, что это «цэ Европа», украинская власть действует в стиле руководителей Третьего рейха – силовое запугивание, террор, политические убийства. Очевидно, мы увидим, помимо факельных шествий и запрета ряда книг, публичное их сжигание на улицах Киева. Хочу выразить признательность тем, действительно патриотам Украины, которые выходят сегодня на улицы Киева с протестами против этого жуткого оскала украинского национализма – разновидности фашизма в современном виде, и кладут цветы тем, кто освобождал Киев», – добавил он.

Также студия связалась с ещё одним организатором акции у памятника Ватутину в Киеве, лидером Союза левых сил, экс-нардепом Василием Волгой, к которому также ворвались украинские спецслужбы с обыском.

«[Мне предъявили] не только 109-ю статью – «покушение на нарушение территориальной целостности», но также и 111 статья – это «государственная измена». Всё станет понятно завтра в 12 часов, о чём мне сообщили во время обыска, когда вручили постановление и повестку на допрос в СБУ. В постановлении об обыске написаны интересные вещи – если у них есть этому доказательства, то они меня завтра должны просто арестовать, переквалифицировав из свидетеля в обвиняемого.

Написано, что они располагают фактами того, я, Елена Бережная и ещё ряд лиц, которые составляют единую группу заговора, регулярно получают деньги из РФ для подрывной деятельности на Украине. Да, ещё мы якобы организовываем протестные акции против повышения цен на коммунальные тарифы, а на самом деле имеем в виду свержение законной власти неконституционным способом», – рассказал экс-нардеп.

«Есть фашизм в Украине или нет? Ничего более того, что выворачивали дом, партийные документы Союза левых сил, книги, которые я читаю, на предмет, есть в них что-то запрещённое или нет. Реальная свобода в Украине такова, что свобода уничтожается, страна уничтожается, любой человек, который поднимает свой голос в защиту своей собственной страны, растаптывается или таким вот образом вырезается болгарками из своих квартир», – отметил Василий Волга.