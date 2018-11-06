СБУ разворотила квартиру юриста, борющейся против проспекта Шухевича

06.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Светлана Новицкая, адвокат киевской правозащитницы Елены Бережной, рассказала подробности сегодняшнего обыска, который провела СБУ в квартире неугодной режиму общественницы.

Об этом Новицкая сказала в эфире телеканала «Россия-1».

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«Никто никаких процессуальных прав соблюдать даже не собирался. Елена в тяжёлом состоянии, последний раз, когда я её видела, у неё было давление 220 на 110. Мне как адвокату не предоставили никаких протоколов обыска, он почему-то оказался в одном экземпляре, на котором я, выдрав его, написала, что на обыске не присутствовала. Я не могла дозвониться до клиентки и узнала из интернета то, что у Бережной обыск. Когда я приехала на такси, уже были сложены опечатанные мешки.

Елена пока проходит свидетелем по делу возбуждённого по 109 статье – «нарушение территориальной целостности» и 111 – «государственная измена». Они специально делают человека свидетелем процессуально, чтобы не допускать адвоката, а потом предъявляют обвинения. Квартира как после взрыва бомбы, всё разбросано, вынесено. Вынесли человеку двери, забрали мобильный телефон и айподы – всё, чем можно связаться, там мои пропущенные звонки», – рассказала адвокат.

Напомним, что Елена Бережная в суде ведет борьбу против решения Киевсовета о переименовании Московского проспекта в честь гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича.